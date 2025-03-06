Драка между учениками десятых и девятых классов школы имени Потанина в Караганде произошла еще 14 февраля, однако информация о ней стала известна только сейчас. Причиной конфликта стало оскорбление девочки, когда два девятиклассника разместили ее фотографию на сайте знакомств с полными анкетными данными и номером телефона. Девочка пожаловалась старшеклассникам, и те решили защищать ее честь, передаёт BaigeNews.kz.

14 и 15 февраля десятиклассники встретились с девятиклассниками, и между ними произошла драка. В результате двое девятиклассников получили травмы и были госпитализированы. В школе был проведен совет по профилактике с участниками конфликта, по итогам которого десятиклассников поставили на внутришкольный профилактический учет.

"Администрация школы провела работу по предотвращению дальнейших конфликтных ситуаций между учащимися. Принятие других мер в отношении родителей и учащихся относится к компетенции правоохранительных органов", — сообщили в управлении образования.

По данным департамента полиции региона, расследуется уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений двум несовершеннолетним. Оперативно установлены все участники происшествия — трое подростков 15 и 16 лет. Помимо уголовного преследования, к ним применены меры профилактического воздействия, включая вызов на комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате города, а также постановка на учет в полиции.

В отношении потерпевших назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В дальнейшем меры будут приняты и в отношении родителей подозреваемых.

Департамент полиции Караганды подчеркивает, что случай находится на особом контроле, при этом важно рассматривать инцидент не только с правовой точки зрения, но и с учетом необходимости социальной реабилитации подростков и профилактики повторных правонарушений.