Фотография школьников, занимающихся в коридоре школы №72 в Астане, активно распространяется в казахстанских соцсетях, вызвав бурное обсуждение ситуации с переполненностью учебных заведений, передает BaigeNews.kz.

Пользователи соцсетей сообщают, что школа №72 на улице Кошкарбаева сильно переполнена, и дети вынуждены учиться в коридорах. При этом, по словам местных жителей, рядом с учебным заведением вместо обещанного сквера теперь планируется строительство многоэтажного жилого комплекса.

"Наш Акимат отменяет Постановление Правительства от 2024 года и выдает разрешение на строительство ЖК. Школ рядом нет. Дети из будущего дома пойдут опять в 72-ю школу. А сквер был по генплану!" — возмущаются жители в публикации.

В Управлении образования Астаны заявили, что все учащиеся занимаются в оборудованных кабинетах, а на фото изображены дети, пришедшие раньше на урок и выполняющие самостоятельную работу.

Тем не менее, пользователи в комментариях утверждают, что подобные случаи не редкость:

"По 40 детей в классе, учимся в три смены…"

"Нет свободных кабинетов для кружков и дополнительных занятий"

"Открыли новую школу, но до нее не добраться — ни дорог, ни автобусов"

Также жители района выступают категорически против строительства нового ЖК на месте сквера:

"Зачем нам многоэтажка, если нужен сквер, предусмотренный генпланом? Это замкнутый круг!" — пишут комментаторы.

Ранее мы писали о том, что новом учебном году за школьные парты сядут более 370 тысяч казахстанских первоклашек.