Школьники сняли трогательное видео об учителях в Астане

Столичные школьники по-особому поздравили учителей. Учащиеся школы-гимназии №58 исполнили красивую песню об учителе и сняли трогательное видео для своих педагогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Видео о школьной жизни, о подвиге учителей начинается с исполнения песен учащимися начальных классов. Показывается, как проходят занятия в классе.

Второй припев песни продолжается в исполнении старшеклассников.

В видеоролике отражена любовь обладателей благородной профессии к ученикам, неустанный труд, уважение учеников к учителю.

Отметим, на сегодняшний день в организациях образования Астаны работают 26 944 педагога. В преддверии Дня учителя ведомственные награды получили 3500 лучших специалистов отрасли.