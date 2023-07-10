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пресс-служба Минпросвещения Сегодня, 18:24
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Сегодня, 18:24
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Фото: пресс-служба Минпросвещения

Школьники смогут получить диплом колледжа вместе с аттестатом в Казахстане

Дипломы о приобретении рабочей профессии вместе с аттестатом о среднем образовании смогут получать школьники в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей заработает с нового учебного года во всех регионах страны. Об этом рассказали в департаменте технического и профессионального образования министерства.

Новая образовательная программа позволит учащимся 10-11 классов, обучаясь в своей школе, параллельно осваивать рабочие специальности в колледжах. 

"Определены 16 рабочих квалификаций. Обучение предполагает по два часа в день. Выбраны по два колледжа в каждом регионе страны. В них школьники будут проходить профессиональную подготовку", – отметил глава департамента Ернат Жунусов. 

Одними из первых в рамках "пилота" начнут обучаться акмолинские школьники на базе строительно-технологического колледжа в Кокшетау и Высшего колледжа в Степногорске. 

"Учащиеся будут постигать азы профессии повара, пекаря, мастера декоративно-прикладного искусства и сварщика. В этом году в эксперименте примут участие две школы Кокшетау. Для ведения образовательного процесса в колледже разработана программа, готовы педагоги, оборудованы мастерские и кабинеты специальных дисциплин. Только в Степногорске желание поучаствовать в программе изъявили девять школ. Выпускники этих школ смогут получить образование по специальности "Дизайн интерьера" и "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта", – сообщил глава Управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин.

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Сегодня, 18:24
267
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