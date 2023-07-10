Школьники смогут получить диплом колледжа вместе с аттестатом в Казахстане

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Дипломы о приобретении рабочей профессии вместе с аттестатом о среднем образовании смогут получать школьники в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей заработает с нового учебного года во всех регионах страны. Об этом рассказали в департаменте технического и профессионального образования министерства.

Новая образовательная программа позволит учащимся 10-11 классов, обучаясь в своей школе, параллельно осваивать рабочие специальности в колледжах.

"Определены 16 рабочих квалификаций. Обучение предполагает по два часа в день. Выбраны по два колледжа в каждом регионе страны. В них школьники будут проходить профессиональную подготовку", – отметил глава департамента Ернат Жунусов.

Одними из первых в рамках "пилота" начнут обучаться акмолинские школьники на базе строительно-технологического колледжа в Кокшетау и Высшего колледжа в Степногорске.