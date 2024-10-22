Школьники смогут бесплатно посетить музеи и заповедники в Казахстане
Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15:30Сегодня, 15:30
160Фото: baigenews.kz/Анастасия Пучкова
Во время осенних каникул казахстанские школьники смогут бесплатно посещать некоторые музеи и заповедники. Какие именно, сообщили в Минкультуры и информации РК, передаёт BaigeNews.kz.
В Астане учащиеся беспрепятственно смогут сходить в Национальный музей РК, в Алматы - в музей искусств имени Кастеева и Центральный государственный музей, филармонию имени Жамбыла.
В СКО будет доступен музей-заповедник "Ботай", в Таразе - музей-заповедник "Памятники древнего Тараза", в Алматинской области - заповедник "Есiк".
В Семей школьников рады принять в музее-заповеднике "Жидебай-Бөрілі", в Туркестане - в историко-культурном музее-заповеднике "Азрет Султан".
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