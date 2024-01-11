Школьники ряда регионов Казахстана будут учиться онлайн

В нескольких регионах страны из-за непогоды занятия в школе 11 января перевели в дистанционный формат, передаёт BaigeNews.kz.

11 января из-за ухудшения погодных условий в Павлодаре учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9-го класса) первой смены переходят на дистанционный режим обучения, сообщили в городском отделе образования.

По информации Kazinform, в Костанае из-за 30-градусных морозов учащиеся первой смены с 0-11 класс 11 января переводятся на онлайн-формат обучения.

В Таразе 11 января для учащихся предшкольных и 1-11 классов уроки будут проводить в онлайн-режиме.