Школьники ряда регионов Казахстана будут учиться онлайн
Сегодня, 06:18
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Сегодня, 06:18Сегодня, 06:18
115Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В нескольких регионах страны из-за непогоды занятия в школе 11 января перевели в дистанционный формат, передаёт BaigeNews.kz.
11 января из-за ухудшения погодных условий в Павлодаре учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9-го класса) первой смены переходят на дистанционный режим обучения, сообщили в городском отделе образования.
По информации Kazinform, в Костанае из-за 30-градусных морозов учащиеся первой смены с 0-11 класс 11 января переводятся на онлайн-формат обучения.
В Таразе 11 января для учащихся предшкольных и 1-11 классов уроки будут проводить в онлайн-режиме.
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