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Школьники ранены в результате стрельбы на пляже в США
Шесть человек были ранены в результате стрельбы на пляже Южной Каролины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.
Неизвестные открыли огонь во время "Дня пропуска выпускников" с участием многочисленных подростков, сообщила полиция штата.
Стрельба произошла около 5:20 вечера в пятницу на острове Палмс, в 151 километре к югу от Миртл-Бич.
"Сотни людей, в том числе старшеклассники, взявшие неофициальный выходной, находились в это время на пляже, и перед тем, как прозвучали выстрелы, произошло несколько стычек", — сообщил начальник полиции острова Палмс Кевин Корнетт на пресс-конференции.
Шесть человек получили травмы, которые оказались неопасными для жизни. Некоторые пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи, а другие транспортировались самостоятельно. Среди пострадавших — пятеро подростков, ещё одной женщине около 30 лет, сказал Корнетт.
Несколько человек были задержаны по обвинению в хранении оружия, кто из них стрелял, пока не уточняется. Расследование продолжается.
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