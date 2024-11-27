Школьники отравились популярными конфетами в Кыргызстане

Массовое отравление школьников произошло в Чуйской области Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.

27 ноября в Токмокскую городскую больницу обратились 12 несовершеннолетних жителей села Искра. Пациентам от 12 до 16 лет. После оказания медпомощи их отправили по домам.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, по факту отравления школьников проводится доследственная проверка.

"Установлено, что 27 ноября примерно в 11:00 ученик седьмого класса находился на мусорном полигоне, расположенном в селе Искра, где в мусорном баке нашёл конфеты и сладкий спрей в бутылке. Сладости он принёс в среднюю школу села, угостил ими своих одноклассников, которые впоследствии получили пищевое отравление. Продукты изъяты. Назначены судебно-правовые экспертизы", - сообщили в ГУВД.

По факту отравления сотрудниками милиции совместно с районной администрацией и санитарно-эпидемиологическим надзором Чуйского района проводятся разъяснительные работы среди населения по недопущению повторных случаев.

Состояние детей стабильное.