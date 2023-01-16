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рixabay Сегодня, 01:37
246
Сегодня, 01:37
246
Фото: рixabay

Школьники нескольких регионов Казахстана переходят на дистанционку

Из-за непогоды школьников Абайской и Жамбылской областей переводят на дистанционный формат обучения, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила пресс-служба управления образования Жамбылской области, учащиеся начальной школы переведены на дистанционный формат обучения с 16 по 17 января. 

В областном центе Абайской области учащиеся первой смены с 1 по 9 класс

16 января 2023 года из-за неблагоприятных погодных условий также переведены на дистанционку.

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#дистанционное обучение #школа #дети
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:37
246
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