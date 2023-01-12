Школьники Караганды будут учиться дистанционно

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Занятия в школах Караганды переводятся на дистанционку, передаёт BaigeNews.kz.

"12 января в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-11 классов первой и второй смены переводятся в дистанционный формат обучения", - сообщили в Отделе образования Караганды.

Ранее синоптики "Казгидромета" предупредили об усилении морозов на юге республики и ослабление холодов на севере.

Температура воздуха будет постепенно повышаться. На западе страны ночью до минус 7-20 градусов, на северо-западе - до минус 13-22 градусов, на севере - до минус 13-26 градусов, в центре - до минус 17-25 градусов, на востоке - до 20-30 градусов ниже нуля.

На юге основной фон температуры составит минус 22-31 градус, на юго-востоке страны произойдёт понижение - от минус 20-33 градусов до минус 23-36 градусов.