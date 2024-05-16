Школьники из пострадавших от паводков регионов будут полностью охвачены активным летним отдыхом

В регионах Казахстана завершили работу по подготовке летнего отдыха детей. Об этом заместители акимов областей доложили на совещаниях под председательством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Летним отдыхом и досугом планируют охватить более трёх миллионов детей. Будут работать 10 тысяч лагерей различного типа. Детям обеспечат не только отдых, но и разнообразные познавательные программы, соответствующие их возрасту.

Для учеников начальных классов будут работать пришкольные лагеря с акцентом на всестороннее развитие. Предусмотрены познавательные мероприятия. К примеру, в Атырауской области в рамках проекта Kids university дети получат временные "студенческие билеты" и в течение нескольких дней будут погружены в мир науки в ходе необычных занятий.

Учащимся средних классов представят экскурсионно-туристические программы, уникальную возможность познакомиться с культурным и историческим наследием родного края.

В Северо-Казахстанской области для сельских школьников будут организованы поездки в Петропавловск, где они посетят достопримечательности, музеи, памятники истории, культуры.

В Восточно-Казахстанской области продолжится проект "Гостевая семья" для учащихся городских школ, желающих обучиться казахскому языку и познакомиться с природой и культурой края. Участники проекта будут находиться более 20 дней в семьях, проживающих в сельской местности.

Для старшеклассников на базе колледжей и вузов запланирован ряд проектов профориентационного характера.

По данным министерства просвещения, мерами летнего отдыха будет охвачено 94 процента детей из социально уязвимых слоёв населения.

Особое внимание уделяется детям из регионов, пострадавших от паводков. Так, с начала паводков в детских оздоровительных центрах бесплатно побывали 614 детей, в настоящее время отдыхают 629 детей. На каникулах планируется охватить оздоровлением и отдыхом еще 3 833 ребёнка.