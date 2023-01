Школьники из Петропавловска придумали робота-заменителя ТЭЦ

Фото: Петропавловск.news

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы Петропавловска сконструировали робота, который призван решить дефицит электрической и тепловой энергии в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Ребята из НИШ приняли участие в соревнованиях по робототехнике NURORDA FIRST Championship. Школьники удостоились номинации "Engineering skills" среди региональных команд. На чемпионате нашим ученикам конкуренцию составили сильнейшие команды из Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областей и города Астана.

В состав команды "ArtaRobotics" вошли 8 участников. Это ученики 8, 9 и 10 классов НИШ Петропавловска. Юные конструкторы представили проект по обеспечению жителей региона теплом.

"Мы определили свой проект, как "Решение дефицита электрической энергии в нашей области". Эта тема сейчас особенно актуальна в связи с проблемами на ТЭЦ. Предложили идею и сконструировали робота. Наша станция преобразовывает ветряную энергию в тепловую, благодаря песчаным батареям. Так жители будут в тепле", — рассказал ученик 10 "А" класса, лидер команды "ArtaRobotics" Таймас Едрисов.

Международный чемпионат по робототехнике раскрывает интеллектуально-творческий и инженерно-технический потенциал учащихся, формирует креативное мышление и нестандартный подход к решению поставленных целей и задач с помощью использования цифровых технологий. В Казахстане программа FIRST начала развиваться в 2017 году и активно распространяется по сегодняшний день. Она состоит из трёх соревнований: FIRST LEGO League (от 4 до 16 лет), FIRST Tech Challenge (от 12 до 18 лет), FIRST Robotics Competition (от 14 до 18 лет).

Одно из направлений FIRST LEGO League Challenge — это старшая категория программы. Ученики от 10 до 16 лет занимаются исследованиями, решением проблем, кодированием и проектированием. Ребята создают и программируют робота, который выполняет определенную миссию в игре. Школьники также участвуют в инновационном проекте по выявлению и решению соответствующей реальной проблемы.

Цель программы Challenge научить учеников применять практические знания и опыт в создании более устойчивых технологий для развития инклюзивного, справедливого и безопасного общества.