Школьники из Павлодара отдали деньги из копилки в помощь пострадавшим от паводков

Узнав о том, что из-за наводнения в стране пострадали десятки тысяч человек, ученики второго и третьего класса, брат и сестра — Мирас и Амина не смогли остаться в стороне. Они разбили свои копилки и попросили маму отправить их сбережения в помощь. Между тем, в Павлодарской области более тысячи человек помогали ликвидировать последствия паводков. Глава региона Асаин Байханов решил лично отметить некоторых из них, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Школьники Амина и Мирас узнали о том, что топит населённые пункты в Казахстане, из новостей по телевизору. Дети решили внести свой вклад. Накоплений оказалось немного, всего пять тысяч тенге, но поступок стал ярким примером того, как казахстанцы могут объединиться, чтобы помощь тем, кто оказался в беде.

Помощь от жителей Павлодарской области шла разная. Кто-то решил отправить нуждающимся продукты или перечислить деньги, а кто-то лично отправился на спасение. Житель пригородного поселка Атамекен Канат Мекебаев на протяжении пяти дней вместе со спасателями и односельчанами делал насыпь, чтобы вода не затопила полностью населенный пункт.

"Мы во время паводков помогали народу. Это тяжелый случай, конечно. Например, если в городском доме со второго этажа польется вода – это большая катастрофа, а в нашем случае было, что у нас затоплены дома и поколено в воде плавали детские вещи, линолеум. Лица этих людей, которые пережили это — лучше не видеть этого", — говорит житель поселка Атамекен Канат Мекебаев.

Наибольшие последствия наводнения коснулись жителей села Жалаулы Актогайского района. Здесь затопило дома настолько, что восстановлению они уже не подлежат. Люди вынуждены были всё бросить. Сейчас там за счет спонсоров возводят новые пять домов.

"Ситуация в этом году была действительно серьёзная. Именно в Актогайском районе, где были непосредственно заняты и в Иртышском районе. Спасатели, я считаю, что отработали достойно. У нас, если сравнивать с другими регионами, не было допущено человеческих жертв. Где-то были моменты опасности, но критического такого не было. Ребята достойно вели себя, жалоб не было, они находились там по 15 суток и они спасатели, это их профессия", — заместитель начальника оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области Мухаметканапия Абдуалиев.

Аким Павлодарской области на встрече отметил работу каждого причастного к ликвидации последствий наводнения. При этом указал и на другие чрезвычайные ситуации, которые произошли также в 2024 году в регионе.

"Мы собрались, чтобы выразить глубокое уважение и признательность за самоотверженную работу и помощь во время чрезвычайных ситуаций, которые не обошли нас стороной в этом году. Среди них трагические события на предприятии "Майкаинзолото", авария на Майкаинском водопроводе, весенние паводки в отдельных районах нашей области. По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева пострадавшим была оказана всемерная поддержка и помощь. В трудные времена наш народ всегда проявляя солидарность, оказывал помощь нуждающимся. Это бесценное качество нашей нации ярко проявилось в этих непростых ситуациях", — отметил Асаин Байханов.

Глава региона вручил благодарственные письма, грамоты и нагрудные знаки "За заслуги перед Павлодарской областью". Асаин Байханов подчеркнул, что эта встреча — лишь с единицами из тех, кто помогал. А всего их более тысячи человек. Поручил в районах и городах провести подобные мероприятия акимам на местах.