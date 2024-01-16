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Школьники будут учиться дистанционно в Астане

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Baigenews.kz Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
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Фото: Baigenews.kz

В столице из-за морозов учащиеся 0-4 классов второй смены 16 января будут учиться удаленно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление образования города Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

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