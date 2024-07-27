Школьники Бишкека начнут учиться с 7:30 утра

В Кыргызстане экспериментируют с временем начала занятий в школах. В некоторых школах Бишкека уроки теперь могут начинаться вместо 8:00 в 7:30 утра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Как отметили в муниципалитете, на сегодня в 103 муниципальных школах обучаются 198 тысяч 129 детей при проектной мощности 89 тысяч 893 ученических места в одну смену.

"Из 198 тысяч 129 учащихся 90 тысяч 599 детей обучаются вне микроучастка, 7 тысяч 842 ребенка приезжают учиться в город Бишкек из близлежащих районов Чуйской области", — подчеркнули в мэрии.

В новом 2024-25 учебном году начало занятий с 7:30 запланировано в 30 школах. Таким образом 42 процента или 44 из действующих муниципальных школ будут переведены на это время обучения.

Всего в Бишкеке расположено 129 организаций профессионального образования (36 высших, 77 средних профессиональных учебных заведений и 16 профессиональных лицеев) с общей численностью 167 тысяч 727 студентов.

Накануне кабмин принял постановление, согласно которому учебные занятия в государственных организациях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных в Бишкеке, будут начинаться не ранее 10:00.