Школьники Астаны обучаются в штатном режиме - управление образования об "отмене" занятий
Сегодня, 12:30
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Сегодня, 12:30Сегодня, 12:30
115Фото: Фото: BaigeNews.kz
Управление образования города Астаны сообщает, что на сегодняшний день все учащиеся школ города обучаются в штатном режиме, передает BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день все учащиеся школ города обучаются в штатном режиме. Учащиеся второй смены также будут обучаться в штатном режиме", - отметили в ведомстве.
Ранее, в одном из Telegram-каналов появились сообщения о планирующихся массовых расстрелах в школах Астаны. Автор утверждает, что определил уже дату – 19 апреля и "готов заходить в школы и убивать детей". Массовые сообщения в мессенджерах, в том числе Telegram, об угрозе терроризма в школах города не соответствуют действительности.
В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.