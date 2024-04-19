Школьники Астаны обучаются в штатном режиме - управление образования об "отмене" занятий

Управление образования города Астаны сообщает, что на сегодняшний день все учащиеся школ города обучаются в штатном режиме, передает BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день все учащиеся школ города обучаются в штатном режиме. Учащиеся второй смены также будут обучаться в штатном режиме", - отметили в ведомстве.

Ранее, в одном из Telegram-каналов появились сообщения о планирующихся массовых расстрелах в школах Астаны. Автор утверждает, что определил уже дату – 19 апреля и "готов заходить в школы и убивать детей". Массовые сообщения в мессенджерах, в том числе Telegram, об угрозе терроризма в школах города не соответствуют действительности.

В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.