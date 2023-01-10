Школьники Актобе переходят на дистанционное обучение

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Из-за неблагоприятных погодных условий ш кольники Актобе переходят на онлайн-обучение, передаёт кольники Актобе переходят на онлайн-обучение, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Управлении образования Актюбинской области, 10-11 января 2023 года учащиеся 0-11 классов будут переведены на дистанционный формат обучения при следующих показателях неблагоприятных погодных условий:

