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рixabay Вчера, 04:18
929
Вчера, 04:18
929
Фото: рixabay

Школьники Актобе переходят на дистанционное обучение

Из-за неблагоприятных погодных условий школьники Актобе переходят на онлайн-обучение, передаёт BaigeNews.kz.
 
Как сообщили в Управлении образования Актюбинской области, 10-11 января 2023 года учащиеся 0-11 классов будут переведены на дистанционный формат обучения при следующих показателях неблагоприятных погодных условий:
 
- 0-4 классы при температуре -25 °С и ниже, при скорости ветра 2-5 м/с и выше;
- 0-9 классы при температуре - 27 °С и ниже, при скорости ветра 2-5 м/с и выше;
- 0-11 классы при температуре -30 °С и ниже, при скорости ветра 2-5 м/с и выше.
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#дистанционное обучение #мороз #школа
BaigeNews.kz
Вчера, 04:18
929
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