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Иллюстративное фото Сегодня, 19:33
169
Сегодня, 19:33
169
Фото: Иллюстративное фото

Школьникам вновь разрешили учиться из дома 7 декабря в Астане

Уроки для школьников переведут в дистанционный формат 7 декабря в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курсов колледжей первой смены переходят в дистанционный формат", - сообщили в Управлении образования Астаны.

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#образование #школа #Астана #непогода
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:33
169
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