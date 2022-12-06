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Школьникам столицы вновь разрешили учиться из дома 7 декабря
Уроки для школьников переведут в дистанционный формат 7 декабря в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курсов колледжей первой смены переходят в дистанционный формат", — сообщили в управлении образования Астаны.
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