Школьника забили до смерти в Актюбинской области: дело передали в суд
Под стражей находятся шесть несовершеннолетних.
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Девятиклассник умер от рук старшеклассников в посёлке Копа Актюбинской области. О ходе расследования дела рассказали в прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.
Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть школьника, направили в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.
"Установлено, что 2 сентября прошлого года в посёлке Копа Темирского района ученики 10-класса по указанию учеников 11-класса, избивали "в воспитательных целях" учеников 9 класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений скончался несовершеннолетний Сыдық Н. В ходе следствия задержаны и находятся под стражей 6 несовершеннолетних лиц. Один из них предан суду за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), остальные пятеро - по части 2 статьи 293 УК (Хулиганство) и за организацию преступления, предусмотренного частью 3 статьи 106", - сообщили в прокуратуре.
Государственное обвинение в суде будет поддерживать процессуальный прокурор.
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