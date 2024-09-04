Школьника убили в Актюбинской области в первый учебный день

В Актюбинской области в результате конфликта между школьниками был убит несовершеннолетний, передаёт BaigeNews. Эту информацию подтвердили в ДП региона.

"Темирским районным отделом полиции по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении.