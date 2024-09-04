Школьника убили в Актюбинской области в первый учебный день
Сегодня, 11:29
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Сегодня, 11:29Сегодня, 11:29
70Фото: dnepr.info
В Актюбинской области в результате конфликта между школьниками был убит несовершеннолетний, передаёт BaigeNews. Эту информацию подтвердили в ДП региона.
"Темирским районным отделом полиции по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении.
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