  • 4 Сентября, 11:41
  • BAIGENEWS

Школьника убили в Актюбинской области в первый учебный день

Сегодня, 11:29
АВТОР
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dnepr.info Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29
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Фото: dnepr.info

В Актюбинской области в результате конфликта между школьниками был убит несовершеннолетний, передаёт BaigeNews. Эту информацию подтвердили в ДП региона.

"Темирским районным отделом полиции по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении.

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