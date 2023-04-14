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polisia.kz Сегодня, 21:23
229
Сегодня, 21:23
229
Фото: polisia.kz

Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области

Полицейские установили подозреваемого в убийстве девушки, тело которой обнаружили 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Подозреваемый - учащийся 11 класса. Он задержан и взят под стражу. По факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК - "Убийство". Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил начальник отдела по расследованию убийств ДП региона Нурым Агманов. 

Расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции региона.

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Сегодня, 21:23
229
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