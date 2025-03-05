Школьника до смерти избили в Актобе: суд над подростками будет закрытым
Убили старшеклассники.
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В Актобе начался суд по делу о гибели девятиклассника из села Копа Темирского района. 14-летний Нуржан Сыдык скончался после избиения его группой старшеклассников. На скамье подсудимых шестеро несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz.
14-летнего подростка забили до смерти в первый день учебного года. По словам родных, на него напали несколько старшеклассников и жестоко избивали в течение часа. Затем покинули место происшествия, оставив ребенка умирать.
По данным 31 канала, один из них обвиняется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Остальных пятерых судят по статьям "Хулиганство" и за организацию преступления.
Также в зале суда вместе с родителями в качестве потерпевших были еще 12 учеников сельской школы. Они учатся в 9 и 10 классах.
Вместе с этим стало известно, что родители трёх подсудимых работают в школе педагогами и библиотекарем.
Резонансный процесс судья сделала закрытым для журналистов, после того как об этом попросил прокурор. Хотя родственники погибшего подростка были против, но их мнение не было учтено.
"В момент происшествия рядом с моим братом были 18 школьников, среди них был мастер спорта. Там даже не дали другим позвонить родителям, запугивали детей. До приезда скорой погиб мой брат. Изначально дело рассматривали по 99 статье "Убийство", но затем переквалифицировали. На каком основании было принято решение, мы не знаем, хотя мы писали заявления", - прокомментировала сестра погибшего.
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