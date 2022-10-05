Школьник умер на уроке физики в Уральске

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Школьник умер прямо на уроке физики в уральской школе. Мальчик упал в обморок и так и не очнулся, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АstanaTV.

По словам учителей, 15-летний Даниял до начала занятий как обычно прогуливался по коридору, общался с одноклассниками. Но когда прозвенел звонок, и дети сели за парты, мальчик упал в обморок.

"Мы вызвали скорую помощь и своих медиков. Затем позвонили родителям, спросили, может мальчик нуждается в каких-то лекарствах. Мама сразу же сказала - сейчас приду", - говорит преподаватель средней школы №10 Нургуль Танатарова.

Скорая помощь приехала быстро, но спасти подростка не удалось. По словам учителей, он был образцовым учащимся. После трагедии выяснилось, что у 10-классника хронические проблемы со здоровьем. По факту назначена экспертиза.

"Мальчик состоял на учёте с прогрессивным параличом. Родители летом обращались к врачам, Даниял получил назначение по лечению. Первую помощь мы ему оказали, смотрели сетчатку глаз, делали искусственное дыхание", - прокомментировала школьный медик.