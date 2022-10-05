open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


pexels.com Вчера, 23:55
88
Фото: pexels.com

Школьник умер на уроке физики в Уральске

Школьник умер прямо на уроке физики в уральской школе. Мальчик упал в обморок и так и не очнулся, передает BaigeNews.kz со ссылкой на АstanaTV.

По словам учителей, 15-летний Даниял до начала занятий как обычно прогуливался по коридору, общался с одноклассниками. Но когда прозвенел звонок, и дети сели за парты, мальчик упал в обморок.

"Мы вызвали скорую помощь и своих медиков. Затем позвонили родителям, спросили, может мальчик нуждается в каких-то лекарствах. Мама сразу же сказала - сейчас приду", - говорит преподаватель средней школы №10 Нургуль Танатарова.

Скорая помощь приехала быстро, но спасти подростка не удалось. По словам учителей, он был образцовым учащимся. После трагедии выяснилось, что у 10-классника хронические проблемы со здоровьем. По факту назначена экспертиза.

"Мальчик состоял на учёте с прогрессивным параличом. Родители летом обращались к врачам, Даниял получил назначение по лечению. Первую помощь мы ему оказали, смотрели сетчатку глаз, делали искусственное дыхание", - прокомментировала школьный медик.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Уральск #школа #смерть
Журналист
Вчера, 23:55
88
Поделитесь:
Наверх