Школьник сообщил о бомбе в ТРЦ в Костанае
Мальчик признался, что шутит так не впервые.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Костанае задержали подростка, сообщившего о заложенном взрывном устройстве в одном из ТРЦ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сигнал об угрозе поступил от начальника службы безопасности объекта, он получил SMS с информацией о возможном минировании.
На место прибыли экстренные службы, здание и прилегающая территория были полностью обследованы. Взрывчатых веществ не обнаружили.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области установили личность автора ложного сообщения. Им оказался ученик 8 класса одной из школ города. Подросток признался в содеянном и подтвердил, что ранее, 26 февраля, также направлял ложное сообщение о минировании — в этот раз в Садчиковскую школу.
С несовершеннолетним проводятся следственные действия с участием родителей, педагога и психолога.
Самое читаемое
- Около 200 человек сможет бесплатно попасть на концерт Дженнифер Лопес в Астане
- Землетрясение в Таджикистане разрушило 17 зданий
- В результате землетрясения в Таджикистане погиб трёхлетний ребёнок
- Ночующий в Ламборджини американский путешественник заблудился в Уральске
- Милад Карими завоевал золото на этапе Кубка мира в Хорватии