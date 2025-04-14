В Костанае задержали подростка, сообщившего о заложенном взрывном устройстве в одном из ТРЦ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сигнал об угрозе поступил от начальника службы безопасности объекта, он получил SMS с информацией о возможном минировании.

На место прибыли экстренные службы, здание и прилегающая территория были полностью обследованы. Взрывчатых веществ не обнаружили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области установили личность автора ложного сообщения. Им оказался ученик 8 класса одной из школ города. Подросток признался в содеянном и подтвердил, что ранее, 26 февраля, также направлял ложное сообщение о минировании — в этот раз в Садчиковскую школу.

С несовершеннолетним проводятся следственные действия с участием родителей, педагога и психолога.