Школьник снимает мультсериал про Уральск

Ученик 11 класса средней школы №30 города Уральск Досжан Бокенбай снимает мульсериал про родной город, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Молодой человек набрал команду из восьми человек, которые разделяют его увлечение и работают с ним над проектом Beinele.

"Мы снимаем мультсериал про художников, который раскрывает тему таланта и труда. Эта идея впервые появилась у меня, когда я пошёл в художественную школу. Работа увлекательная, но трудная. Вот уже шесть месяцев работаем над первой серией. В нашей команде три аниматора и пять художников. Аниматоры создают анимацию, художники рисуют фон. Самые главные анимации рисую я сам, остальные пририсовывают тени, создают дополнительный фон и людей второго плана. Фон рисуем на компьютере, анимацию – на телефоне", – рассказал Досжан.

Первую серию молодые люди планируют закончить уже весной, её уральцы смогут посмотреть в YouTube. Мультсериал повествует о талантливом художнике Дарыне и его друзьях. По сюжету, в первой серии главный герой видит во сне красивую девушку и влюбляется в неё. Проснувшись, он пытается нарисовать её образ, но не может вспомнить черты её лица. Однако встречает её наяву, знакомится с ней и назначает свидание.

Действия мультсериала происходят в Уральске. Всего Досжан планирует снять семь серий. Школьник сам написал сценарий, героев взял из реальной жизни, прототипами является сам Досжан и его друзья.