Школьник с ножом в Павлодаре: о состоянии пострадавших детей рассказали медики

В управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали о состоянии двоих школьников, которые пострадали от сверстника. Накануне стало известно о том, что шестиклассник напал с ножом на двоих детей, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в ведомстве, оба пострадавших — шестиклассники. Родители одного из них обратились за помощью днём, другие приехали в больницу вечером. При этом ножевые ранения — резаная рана бедра — были только у одного мальчика, у другого зафиксировали ушибленную рану левого бедра.

"Обоим подросткам оказали медицинскую помощь и отпустили домой", — рассказали в облздраве.

Напомним, инцидент произошёл 11 сентября, ученик школы №21 в Дачном микрорайоне Павлодара напал с ножом на сверстников возле магазина, недалеко от школы. Подросток сказал полицейским, что не помнит, что кого-то ударил ножом. Пострадавшие ученики уже вернулись в школу, их здоровью ничего не угрожает. Инцидент расследует полиция, во время следствия, нападавший мальчик будет учиться дистанционно.