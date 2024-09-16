Школьник с молотком набросился на одноклассников: один ребёнок в реанимации

13-летний ученик коррекционной школы набросился с молотком на одноклассников в Челябинске. Пострадавших несколько, одна из них в тяжёлом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Shot.

На данный момент известно, что семиклассник Рома беспрепятственно смог пронести в класс молоток. Рамка-металлодетектор на входе в школу не сработала, охрана ничего не заметила.

В классе, где шёл урок биологии, мальчик стал хаотично бить одноклассников. СМИ сообщают о трёх пострадавших учениках, у одной из них якобы пробит череп, девочка в реанимации. Остановить подростка смогла учитель.

Мальчика, напавшего на одноклассников, характеризуют как замкнутого и необщительного, он наблюдался у школьного психолога.

Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (организация убийства), частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность).