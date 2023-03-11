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Школьник разработал интерактивные карты туристических маршрутов Темиртау
Школьник из Темиртау Артём Васильев создал интерактивные карты туристических маршрутов. С их помощью он хочет повысить интерес к достопримечательностям и истории города металлургов, передаёт BaigeNews.kz.
Артём учится в восьмом классе темиртауской гимназии №1. Идея создания интерактивных карт пришла к нему во время подготовки проекта на тему "Туристические маршруты по городу Темиртау" Изучая эту тему, он проанализировал информацию о достопримечательностях, провёл опрос жителей города, встретился с сотрудниками историко-краеведческого музея.
"В наш город приезжают по работе, в гости, просто туристы. Туристические агентства не могут предложить им маршруты выходного дня или на 5–7 дней.Готовя проект, я поставил себе цель разработать маршруты по следующим направлениям: исторический, для активных, спортивных людей и выходного дня. Они позволят гостям расширить кругозор, познакомиться с историей и культурой нашего города. Также я решил создать интерактивные карты по этим же маршрутам, которые будут доступны в интернете", - поделился Артём.
В интерактивную карту маршрута выходного дня вошли такие объекты, как городской парк, зимний сад, Ледовый дворец спорта, Темиртауский историко-краеведческий музей.
Историческое направление включает парк Старого города, плотину реки Нуры, памятник воинам-темиртаусцам, павшим в годы ВОВ, Историко-культурный центр первого президента, монумент "Металлурги", памятный камень "Зеница", памятник воинам-интернационалистам, Темиртауский историко-краеведческий музей, мечеть имени Алихана Бокейхана, Никольский собор, колоннада в память об основании города Темиртау, стела "50 лет Казахстанской стали", орден Трудового Красного Знамени на монументе при въезде в город.
В третий маршрут вошли все популярные спортивные объекты города.
"Над своим проектом я работал около месяца. Карты уже доступны пользователям интернета. Работу я недавно защитил на городском конкурсе исследовательских проектов по общеобразовательным предметам, занял третье место. Теперь планирую разработать сайт и виртуальные маршруты по городу. Планирую распечатать объекты, которые вошли в маршруты, на 3D-принтере и создать 3D-макет своих туров. Также подготовил брошюры о турмаршрутах и договорился о сотрудничестве с одной из турфирм города", – сказал Артём.
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