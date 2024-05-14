Школьник ранил ножом учителя и одноклассника: аким Павлодара проведёт большое совещание

Аким города Павлодар Хасар Хабылбеков после происшествия в СОШ №14 побывал на месте событий и навестил пострадавшего ребенка, передаёт BaigeNews.kz.

"Не только как аким города, но и как отец двоих школьников не мог не отреагировать на сегодняшнее происшествие в СОШ №14. Побывал на месте событий, пообщался с администрацией и педагогами. Навестил пострадавшего ребенка, пожелал ему скорейшего выздоровления, выяснил, какая помощь необходима", - написал глава города в Instagram.

Хасар Хабылбеков добавил, что проведет большое совещание по вопросам безопасности в школах Павлодара.

"Рассчитываю, что мы согласуем и оперативно реализуем комплекс мер, которые позволят избежать повторения случившегося. Павлодарские родители должны быть уверены, что в стенах учебных заведений жизни и здоровью их детей ничто не угрожает", - отметил он.

Ранее сообщалось, школьник ранил ножом учителя и одноклассника в Павлодаре. Стало известно о состоянии пострадавших. Позже стало известно, что учащийся школы задержан.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.