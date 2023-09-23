Школьник попал в больницу после жестокого избиения в Туркестанской области

В Келесском районе в Туркестанской области 11-классник жестоко избил сверстника посреди улицы на глазах у десятков свидетелей, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 21 сентября. Видео избиения появилось в Telegram-канале Egov.Press. Рослый старшеклассник подбежал к сверстнику и изо всех сил пнул его по голове. Мальчик упал на асфальт.

Инцидент прокомментировал Келесский районный отдел полиции.

"21 сентября в Келесский районный отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила о потасовке между учениками 11 класса. На место происшествия незамедлительно выехало руководство ДП Туркестанской области и районного отдела полиции. Установлено, что между двумя учениками старших классов одной из школ Келесского района произошла словесная ссора. Один из них позвал знакомого ученика старших классов соседней школы, который ударил потерпевшего школьника. В результате потерпевший, ученик 11 класса поступил в больницу", — говорится в комментарии, опубликованном на странице ДП Келесского районного отдела полиции в Facebook.

По факту происшествия назначена экспертиза. Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК ч. 2 "Хулиганство", проводится досудебное расследование.

Спустя некоторое время Telegram-канал Egov.Press опубликовал продолжение истории о том, что с ними связалась якобы сестра избившего школьника и предложила деньги за удаление видео, где её брат бьёт сверстника. К публикации прилагаются скриншоты переписки.