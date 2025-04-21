В Уральске школьник украл из салона автомобиля пять тысяч тенге и сотовый телефон Samsung, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Общий ущерб владелец авто оценил в 75 тысяч тенге.

По данным областного суда, ученик девятого класса впервые совершил уголовное правонарушение, воспитывается в полной семье, где есть ещё двое детей. В школе, где учится подросток сообщили, что в этом году он перевелся из другой школы, с одноклассниками не общается, часто опаздывает на занятия, а успеваемость у него средняя. На суде мама мальчика пообещала контролировать поведение и учебу своего сына, записать его в спортивные секции, принять все меры, чтобы обеспечить его досуг.

Подсудимый и его законный представитель в зале суда попросили прощения у потерпевшего. Ущерб они возместили и потерпевший не возражал против того, чтобы уголовное дело было прекращено.

"Правосудие в отношении несовершеннолетних правонарушителей должно быть направлено, помимо защиты законных интересов потерпевших, на то, чтобы принимаемые к ним меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход к исследованию обстоятельств дела, особенностям личности правонарушителя, условиям его жизни и воспитания", – отметили в суде.

Таким образом, суд прекратил уголовное дело в отношении подростка. Приговор суда вступил в законную силу.

Сообщалось, что в Жанаозене учащегося 11 класса местного лицея-интерната "Білім-инновация" жестоко избили сверстники после того, как школьник поступил в иностранный вуз на грант.