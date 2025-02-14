Школьник покончил с собой в Актюбинской области. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального департамента полиции, передает BaigeNews.kz.

Трагедия произошла в Шалкарском районе.

"Отдел полиции расследует уголовное дело по факту суицида несовершеннолетнего. Причины и мотивы выясняются", – говорится в сообщении.

По данным из соцсетей, трагический инцидент произошел из-за буллинга.