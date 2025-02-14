Школьник покончил с собой в Актюбинской области
Полиция региона проводит расследование.
Сегодня, 15:04
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Сегодня, 15:04Сегодня, 15:04
64Фото: Unsplash
Школьник покончил с собой в Актюбинской области. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального департамента полиции, передает BaigeNews.kz.
Трагедия произошла в Шалкарском районе.
"Отдел полиции расследует уголовное дело по факту суицида несовершеннолетнего. Причины и мотивы выясняются", – говорится в сообщении.
По данным из соцсетей, трагический инцидент произошел из-за буллинга.
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