  • 14 Февраля, 15:19
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Школьник покончил с собой в Актюбинской области

Полиция региона проводит расследование.

Сегодня, 15:04
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:04
Сегодня, 15:04
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Фото: Unsplash

Школьник покончил с собой в Актюбинской области. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального департамента полиции, передает BaigeNews.kz.

Трагедия произошла в Шалкарском районе. 

"Отдел полиции расследует уголовное дело по факту суицида несовершеннолетнего. Причины и мотивы выясняются", – говорится в сообщении.

По данным из соцсетей, трагический инцидент произошел из-за буллинга.

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