По данным из соцсетей, ученик 10 класса приставал к восьмикласснице. Это увидел ее пожилой родственник, который проходил неподалеку. Он крикнул школьнику, чтобы тот убрал руки от девочки. За это его избили, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе департамента полиции Жетысу сообщили, что по факту причинения вреда здоровью, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Несовершеннолетний правонарушитель передан под поручительство законного представителя.

"Кроме того, к административной ответственности привлечён законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Подросток поставлен на профилактический учёт. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Талдыкорган внесено соответствующее представление. Сотрудники ювенальной полиции продолжают проведение профилактической работы, направленной на предупреждение аналогичных правонарушений в будущем", - прокомментировали в дп.

Также стало известно, что мужчину 1939 года рождения доставили в больницу Талдыкоргана. Проведенные обследования выявили травму позвоночника.