Школьник из Туркестанской области разработал систему раннего выявления болезней у животных
Проект значительно снизит риски для фермеров и поможет предотвратить массовые потери.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ученик 7 класса школы №35 имени А. Оразбаевой в Келесском районе Туркестанской области, Рамазан Сапарбай, удивил жюри районного конкурса "Зерде" своей научной работой, направленной на улучшение ветеринарной диагностики в сельском хозяйстве, передаёт BaigeNews.kz. Его проект - "Система раннего выявления болезней животных" - признан лучшим и получил высокую оценку специалистов.
Юный исследователь не просто ограничился теорией, он также создал макет устройства, включающего специальные датчики и систему анализа данных. По словам его научного руководителя Айнуры Парымбетовой, эта разработка позволит на раннем этапе распознавать признаки заболеваний у скота, что значительно снизит риски для фермеров и поможет предотвратить массовые потери.
Проект школьника не только демонстрирует его высокий интерес к науке, но и имеет практическую ценность для аграрного сектора. Он может стать основой для создания новых технологий в области ветеринарии и устойчивого сельского хозяйства.
Самое читаемое
- Поток туристов увеличивается в Жезказгане
- Изнасилование, аборт и кредиты для акима: резонансное дело в Карагандинской области
- Агрессор с ножом напал на мужчину с семьей на заправке в Боровом
- Грозы и туманы: штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана
- Казахский кобыз и хорватская виолончель соединились в новой композиции Димаша и Хаузера