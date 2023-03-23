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Школьник из Туркестанской области изобрёл "умную" ферму
"Умная" ферма стала частью исследовательского проекта учащегося шестиклассника Толебийского района Туркестанского области Ельдоса Елу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИнистерства просвещения РК.
Весь рабочий процесс в макете "умной" фермы автоматизирован. Прибор позволяет управлять работой на ферме удаленно, что экономит время фермера и снижает его нагрузку. Идею школьника создать такой проект поддержала учитель информатики Айгуль Шахаманова.
При работе Ельдос использовал компьютерную программу для быстрого создания и обработки трехмерной графики. Вот как он описывает процесс работы "умной" фермы:
"Ультразвуковой датчик улавливает приближение человека или животного к "умной" ферме, с помощью серводатчика шлагбаум поднимается и через несколько секунд закрывается. Устройства, синхронизированные с датчиками на ферме, обеспечивают своевременную подачу корма и воды животным, ночное освещение и передвижение скота. "Умной" фермой можно управлять через мобильное приложение", — рассказали в министерстве.
Проект школьника занял первое место в районном этапе и второе место в областном этапе конкурса научных проектов.
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