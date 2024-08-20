Школьник из Тараза разработал плавучую электростанцию

Обладатель гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" по направлению "Информационные технологии" Канат Тажихан разработал плавучую электростанцию и реализовал проект, передаёт BaigeNews.kz. Выиграть грант на свою инициативу могут и другие молодые казахстанцы.

Канат учится в 12 классе одной из школ Тараза. Планирует стать IT-инженером. Проект он назвал Future Solar Power Plant.

На средства гранта школьник сделал солнечную электростанцию мощностью 6,6 кВт и первую в Казахстане плавучую электростанцию. Система оснащена солнечным трекером и функцией самоочистки. По словам автора идеи, на сегодня его разработка является самой рентабельной на рынке Казахстана.

Проект уже реализуют в одной из экологических зон Алматинской области.

В 2024 году в рамках конкурса "Тәуелсіздік ұрпақтары" предусмотрено выделение 30 грантов в размере трёх миллионов тенге для реализации инициатив молодёжи.