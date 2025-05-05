Казахстанский школьник покорил интеллектуальный Олимп! В престижной Азиатско-Тихоокеанской лингвистической олимпиаде (APLO-2025), объединившей более 500 одарённых учеников из 12 стран региона, абсолютную победу одержал казахстанец Рамазан Бутантаев, ученик IT-лицея Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Рамазан продемонстрировал поразительные знания, аналитическое мышление и лингвистическую интуицию, опередив участников из таких стран, как Китай, Япония, Сингапур и Южная Корея. Его результат стал лучшим среди всех - он завоевал золото и статус абсолютного чемпиона олимпиады.

И это ещё не всё! Казахстанская сборная установила исторический рекорд, завоевав 5 медалей и 3 почётные грамоты - лучший результат за всё время участия в международных лингвистических соревнованиях.