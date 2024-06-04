Школьник из Кентау показал лучший результат на ЕНТ

Айдос Кожанов из города Кентау Туркестанской области набрал 138 баллов на Едином национальном тестировании. Это показатель пока самый высокий в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Айдос Хайруллаулы 10 лет учился в школе-лицее № 16 имени Юрия Гагарина, в 11 классе перешел в школу "Грант". Юноша хочет в будущем стать учителем математики, рассказали в региональной службе коммуникаций Туркестанской области.

В 2023-2024 учебном году на участие в Едином национальном тестировании в Туркестанской области подали заявки 27 340 учащихся. Всего в регионе 32 306 учащихся окончили 11 класс. Из них 1 727 — претенденты на знак "Алтын белгі", 2 466 учащихся — на "аттестат с отличием".

Как показали промежуточные итоги ЕНТ, 74 процента абитуриентов набрали пороговые баллы. Средний балл – 67, максимальный – 137, его набрали три человека. За нарушение правил аннулированы результаты 126 человек.