Школьник из аула построил ИИ-модель для анализа климата на Марсе — его проект признали на международном уровне, передаёт BaigeNews.kz.

10-классник Жаксылык Секенов из Аягозского района области Абай удивил научное сообщество — он создал модель искусственного интеллекта, способную анализировать климатические условия на Марсе. Проект школьника был представлен в рамках программы "100 новых лиц Казахстана" и уже получил высокую оценку за рубежом.

В своей работе Жаксылык использовал данные с платформы Kaggle, включая метеоинформацию с марсоходов NASA. С помощью алгоритмов машинного обучения — линейной регрессии, Random Forest и Gradient Boosting — он разработал модель, которая распознаёт температурные колебания и строит прогнозы на основе времени суток, координат и марсианских сезонов.

"Я увидел фильм о марсоходах и подумал: а можно ли предсказать климат на другой планете? Так и родилась идея", — рассказывает Жаксылык.

Он изучал программирование и работу с данными самостоятельно, используя открытые источники и онлайн-курсы.

Учитель и одноклассники называют его целеустремлённым и нестандартно мыслящим учеником, который мечтает о будущем в космических технологиях. Его цель — разрабатывать интеллектуальные системы для межпланетных исследований.

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