В Ташкенте прошла III Международная олимпиада Аль-Хорезми по математике и информатике. Девятиклассник из школы-лицея "Білім-инновация" Восточно-Казахстанской области Алдияр Амангелды завоевал золотую медаль и признан сильнейшим участником среди более 200 школьников из девяти стран региона, передаёт BaigeNews.kz.

Сборная Казахстана показала 100% результат – все шесть участников вернулись с наградами. Помимо Алдияра, медали завоевали Али Мендеке – ученик 9 класса школы-лицея "Білім-инновация" Семей, Мейирбек Мурат – ученик 9 класса НИШ Уральск; Медеу Джубатыров – ученик 8 класса школы-лицея "Білім-инновация" Актау; Айдайбек Абдурахман – ученик 9 класса школы-лицея "Білім-инновация" Тараз; Нурислам Дүйсенгали – ученик 9 класса РФМШ Алматы. Все они обладатели "серебра".

Наставники команды — Ибрагим Ибатулин и Жамбыл Максотов.

Олимпиада Аль-Хорезми направлена на развитие интеллектуального потенциала молодёжи Центральной Азии и популяризацию точных наук. В прошлом году казахстанские школьники завоевали 4 медали.