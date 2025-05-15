Одиннадцатиклассник из города Арыс Туркестанской области — Айсултан Алтынбек — получил приглашения на обучение из 86 вузов мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

В список учебных заведений, где юноше предлагают обучение с полным грантом, вошли университеты США, Великобритании, Германии, Испании, Малайзии и других стран. Гранты покрывают не только оплату обучения, но и проживание, питание, а также техническое обеспечение.

"Больше всего предложений поступило из Америки. Сейчас я обдумываю все варианты. Среди фаворитов — университеты Италии и Малайзии", — рассказал Айсултан.

Юноша свободно владеет английским, турецким и немецким языками. Свою будущую профессию он видит в IT-сфере — мечтает разрабатывать компьютерные игры и создать собственный сайт, который поможет школьникам из Казахстана оценивать шансы на поступление за рубеж.

"Этот сайт поможет ученикам проверить уровень подготовки и соответствие требованиям. Многие вузы берут плату за отборочные испытания. Сайт позволит избежать лишних расходов", — отметил Айсултан.

Успех Айсултана стал примером для его школы — ещё девять учеников из того же учебного заведения также получили зарубежные приглашения. По словам администрации школы, ключом к таким результатам стали индивидуальные планы, дополнительные занятия и мотивация самих школьников.

"Мы составляем индивидуальный маршрут для каждого ученика. После уроков проводим кружки и расширяем кругозор. Успех Айсултана — гордость для всей школы", — рассказал заместитель директора Есжан Омарханов.

Получив образование за границей, Айсултан планирует вернуться в Казахстан и внести вклад в развитие родной страны.

Ранее мы писали о том, что три казахстанца из одной школы поступили на грант в Гарвард.