Подросток "заминировал" школу в Карагандинской области
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В Карагандинской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который дважды анонимно сообщил ложную информацию о заложенных взрывных устройствах в школе-лицее имени Ы.Алтынсарина, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Инциденты произошли 2 и 3 сентября, когда в департамент по чрезвычайным ситуациям поступили звонки от неизвестного, представившегося учеником одной из школ города. В ходе проверок сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.
После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Карагандинской области установили, что к “лжеминированиям” причастен ученик школы-лицея, который признался в содеянном.
Мотивом к совершению преступлений, по словам несовершеннолетнего, стало нежелание посещать занятия в школе. Родители школьника привлечены к административной ответственности за невыполнение обязательств по воспитанию детей.
Следственные действия продолжаются.
Данный случай стал очередным напоминанием о серьезных последствиях, которые могут возникнуть из-за подобных "шуток" и необходимости строгого контроля за действиями подростков.
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