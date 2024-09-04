Подросток "заминировал" школу в Карагандинской области

В Карагандинской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который дважды анонимно сообщил ложную информацию о заложенных взрывных устройствах в школе-лицее имени Ы.Алтынсарина, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Инциденты произошли 2 и 3 сентября, когда в департамент по чрезвычайным ситуациям поступили звонки от неизвестного, представившегося учеником одной из школ города. В ходе проверок сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Карагандинской области установили, что к “лжеминированиям” причастен ученик школы-лицея, который признался в содеянном.

Мотивом к совершению преступлений, по словам несовершеннолетнего, стало нежелание посещать занятия в школе. Родители школьника привлечены к административной ответственности за невыполнение обязательств по воспитанию детей.

Следственные действия продолжаются.

Данный случай стал очередным напоминанием о серьезных последствиях, которые могут возникнуть из-за подобных "шуток" и необходимости строгого контроля за действиями подростков.