Школьник из Хромтау придумал, как оживить портрет казахского хана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ученик шестого класса школы №3 города Хромтау Актюбинской области Жомарт Азаматулы изобрел устройство, с помощью которого заговорил портрет Тауке хана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Как сообщили в ведомстве, особенность изобретения в том, что озвучивается свод законов, принятый в Казахском ханстве при правлении Тауке хана — "Жеті жарғы".
"Ученик создал портрет, используя различные необходимые технические устройства и аудиокассеты. Оно было собрано за один год. На портрете было установлено mp3-устройство, сенсорные кнопки отключения и источник тока 12В", - уточнили в Минпросвещения.
В будущем молодой изобретатель планирует представить портреты других поэтов, писателей и исторических деятелей, тем самым популяризировать историю народа среди молодого поколения.
Самое читаемое
- Пропавшую в Павлодарской области семилетнюю Милану нашли мёртвой
- Задержаны мать и её знакомый: в полиции рассказали подробности убийства семилетней Миланы
- Поиски семилетней Миланы: отец девочки считает, что дочь могли похитить
- Студентку медуниверситета изнасиловали в Астане
- Дождь, снег и усиление ветра: что обещают казахстанцам синоптики в понедельник