Школьник из Хромтау придумал, как оживить портрет казахского хана

Ученик шестого класса школы №3 города Хромтау Актюбинской области Жомарт Азаматулы изобрел устройство, с помощью которого заговорил портрет Тауке хана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Как сообщили в ведомстве, особенность изобретения в том, что озвучивается свод законов, принятый в Казахском ханстве при правлении Тауке хана — "Жеті жарғы".

"Ученик создал портрет, используя различные необходимые технические устройства и аудиокассеты. Оно было собрано за один год. На портрете было установлено mp3-устройство, сенсорные кнопки отключения и источник тока 12В", - уточнили в Минпросвещения.

В будущем молодой изобретатель планирует представить портреты других поэтов, писателей и исторических деятелей, тем самым популяризировать историю народа среди молодого поколения.