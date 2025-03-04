  • 4 Марта, 19:31
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Школьник из Арыси получил приглашения из 30 университетов мира

Среди них вузы США и Великобритании.

Сегодня, 19:19
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акимат Туркестанской области Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
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Фото: акимат Туркестанской области

Ученик 11 класса лицея-интерната имени Абая "Білім инновация" в Арыси Ерасыл Жунисбек получил приглашение продолжить обучение от 30 лучших университетов мира, передаёт BaigeNews.kz.

В их числе City University of Hong Kong, American University of Beirut, University of Colorado Boulder, Drexel University, Temple University, DePaul University, Xavier University. Также в своих рядах желают увидеть Арысского ученика вузы Великобритании - University of Leeds, Queen Mary University of London, University of Glasgow.

"Успех Ерасыла показывает высокий потенциал учащихся нашего лицея и даёт огромную поддержку будущим выпускникам. Это результат упорного труда, стремления к знаниям и настойчивости", - отметил классный руководитель Максат Темирхан.

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