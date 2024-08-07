Школьник из Актау одержал победу на чемпионате по робототехнике в Южной Корее
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Нуркен Кайыпов, школьник из Актау и юный инженер клуба робототехники "Роботрек-Актау" одержал победу в международных соревнованиях по образовательной робототехнике IYRC-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Мама победителя, Жулдыз Абишева, сообщила, что соревнования проходили 2 и 3 августа в южнокорейском городе Тэджон, и в них приняло участие более 1000 детей со всего мира. Нуркен поехал на соревнования совершенно один, без сопровождения родителей и тренера.
"Ему было очень сложно психологически, но он справился и одержал безоговорочную победу, продемонстрировав выдающуюся выдержку и самоотдачу. Он стал абсолютным победителем в категории "Спасение леса" (13-18 лет), получив награду Grand. Он разработал автоматизированную систему пожаротушения", - сказала Жулдыз.
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