Школьник исколол ножом собаку в Актюбинской области, его приятель снимал это на видео

В селе Кенкияк школьник с ножом в руках измывался над собакой, которую при этом держал на привязи. Всё происходящее снимал на телефон его приятель. Девятиклассника и его родителей ждет наказание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Ролик длится более получаса. Всё это время подросток жестоко избивает животное, колет его ножом в разные части туловища.

Осталась ли собака жива, пока неизвестно.

В сельской школе Кенкияка подтвердили, что на видео их ученик. По словам директора, он состоит на внутришкольном учёте из-за конфликта с одноклассниками. Ребёнок из многодетной семьи, где ни отец, ни мать не работают.

В полиции установили, что инцидент произошел ещё весной. Но известно обо всем стало только сейчас. Теперь подростка хотят привлечь к ответственности.