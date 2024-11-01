  • 1 Ноября, 23:41
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Школьник исколол ножом собаку в Актюбинской области, его приятель снимал это на видео

Сегодня, 22:40
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:40
Сегодня, 22:40
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Фото: pxhere.com

В селе Кенкияк школьник с ножом в руках измывался над собакой, которую при этом держал на привязи. Всё происходящее снимал на телефон его приятель. Девятиклассника и его родителей ждет наказание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Ролик длится более получаса. Всё это время подросток жестоко избивает животное, колет его ножом в разные части туловища.

Осталась ли собака жива, пока неизвестно.

В сельской школе Кенкияка подтвердили, что на видео их ученик. По словам директора, он состоит на внутришкольном учёте из-за конфликта с одноклассниками. Ребёнок из многодетной семьи, где ни отец, ни мать не работают.

В полиции установили, что инцидент произошел ещё весной. Но известно обо всем стало только сейчас. Теперь подростка хотят привлечь к ответственности.

"Школьника вместе с родителями доставили в отдел полиции. Проводится проверка. Происшествие будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при акимате района с участием его родителей. Несовершеннолетний будет поставлен на учёт. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

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