Школьная задача по математике свела с ума интернет-пользователей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Школьная задача по математике для пятиклассников поставила в тупик интернет-пользователей. Многие взрослые уверены, что это слишком сложное задание не только для детей, но и для них, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Задачу опубликовал старший брат школьника, который не смог с ней справиться. Мальчик позвал на помощь всю семью, но даже общими усилиями правильный ответ так и не был найден.
"Кляйн прочитал 30 страниц книги в понедельник и одну восьмую часть книги во вторник. В среду он дочитал оставшуюся одну четвертую часть. Сколько страниц в книге?" – таково было условие задачи.
Многие пользователи Сети написали в комментариях, что вопрос поставил их в тупик. Те, кому все-таки удалось решить задачу, сообщили, что правильный ответ – 48 страниц.
Самое читаемое
- Почти на 1,5 млн тенге оштрафовали супермаркет в Таразе за обман покупателей
- Медведь убил свою хозяйку-дрессировщицу
- Их закрутило, как щепки: Подробности о трагедии на водопаде близ Шымкента рассказали очевидцы
- Следы крупной катастрофы нашли учёные на дне Иссык-Куля
- Деньги на ветер? Почему после ремонта за 52 миллиона дом в Астане рассыпается на мелкие части