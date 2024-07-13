Школьная задача по математике свела с ума интернет-пользователей

Школьная задача по математике для пятиклассников поставила в тупик интернет-пользователей. Многие взрослые уверены, что это слишком сложное задание не только для детей, но и для них, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Задачу опубликовал старший брат школьника, который не смог с ней справиться. Мальчик позвал на помощь всю семью, но даже общими усилиями правильный ответ так и не был найден.

"Кляйн прочитал 30 страниц книги в понедельник и одну восьмую часть книги во вторник. В среду он дочитал оставшуюся одну четвертую часть. Сколько страниц в книге?" – таково было условие задачи.

Многие пользователи Сети написали в комментариях, что вопрос поставил их в тупик. Те, кому все-таки удалось решить задачу, сообщили, что правильный ответ – 48 страниц.