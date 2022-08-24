Школьная ярмарка пройдет в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

С 25 по 28 августа на аллее Demalys Promenadе в Нур-Султане будет проходить школьная ярмарка. Её организуют в рамках общереспубликанской благотворительной акции "Дорога в школу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Торговля будет начинаться в 10:00 и длиться до 19:00.

На ярмарке будет представлен весь ассортимент школьных принадлежностей (канцтовары, рюкзаки, школьная форма) как от зарубежных, так и от отечественных производителей. Цены обещают ниже рыночных.

Также в мероприятии планируют принять участие неправительственные организации, в частности, общественный фонд "Право" и Служба психологического сопровождения для детей и родителей. Посетители получат возможность получить юридическую, социальную и психологическую консультацию специалистов по вопросам обеспечения прав детей.

Школьная ярмарка будет сопровождаться концертной программой.