Школа загорелась в селе Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области

ЧП произошло в селе Жаскайрат района Теренколь Павлодарской области, где около двух часов тушили пожар в школе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, вызов поступил в 11 февраля в 7:34. Сельчане заметили дым, который шёл с кровли Жаскайратовской общеобразовательной школы.

"Прибывшие на место пожарные выяснили, что на первом этаже загорелось потолочное перекрытие. Предварительная площадь пожара составила 25 квадратных метров. Огонь локализовали в 9:03 и ликвидировали в 9:50. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и 12 сотрудников ДЧС Павлодарской области", — сообщили в ведомстве.

Причина пожара и размер ущерба, нанесённого огнём, устанавливаются.

Фото: ДЧС Павлодарской области